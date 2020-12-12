В ООН призвали страны объявить чрезвычайное положение в сфере климата

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал мировых лидеров объявить в странах чрезвычайное положение в сфере климата до достижения углеродной нейтральности. Заявление было сделано во время онлайн-саммита по амбициозным задачам в связи с изменением климата.

Углеродная нейтральность предполагает, что все выбросы углекислого газа компенсируются за счет реализации углеродно-негативных проектов, при которых углекислый газ из атмосферы поглощается.

Сейчас обязательства, данные странами при заключении Парижского климатического соглашения, не исполняются. Концентрация диоксида углерода в мире достигла рекордного уровня. Температура на Земле сегодня на 1,2 градуса выше, чем до промышленной революции.

Фото: un.org / Генеральный секретарь Антониу Гутерриш (слева) на дискуссии о будущем планеты в Колумбийском университете

«Если мы не сменим курс, то в этом столетии мы можем столкнуться с катастрофическим потеплением — более чем на три градуса», - передает «РИА Новости» его слова. 7

В настоящее время уже 38 стран уже объявили чрезвычайное положение из-за климата.

В сентябре ученые предупредили о том, что прогнозируемое потепление на Земле находится вне естественных колебаний климата. Причин температурных рекордов — деятельность человека.



Татьяна Леухина