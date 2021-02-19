Татарстанская митрополия приглашает на матч православной хоккейной команды

Православных прихожан приглашают поддержать хоккейную команду «Добрыня», которая будет представлять Казанскую епархию на Всероссийском турнире по хоккею с шайбой «Кубок Дружбы — Дуслык. Раифа 2021». Встречи команд состоятся 20 февраля на казанской ледовой арене «Баско» и 21 февраля на льду Раифского озера.



В составе команды «Добрыня» в хоккей сыграют настоятель Духосошественского храма протоиерей Алексий Чубаков, исполняющий обязанности настоятеля Сергиевского храма иерей Роман Мулеков, клирик Духосошественского храма иерей Сергий Подопрелов, а также церковнослужители и прихожане казанских приходов, родители воспитанников православной гимназии имени святителя Гурия Казанского, сообщается на сайте Татарстанской митрополии.

20 февраля «Добрыня» на ледовой арене «Баско» (Степана Халтурина, 3) в 10.00 сразится на льду с командой «Димитрий Донской», в составе которой выступят священноначалие, духовенство и прихожане из города Салавата. В 16.00 состоится матч с командой «Фемида», в составе которой судьи Верховного суда РТ.

На льду Раифского озера матч за третье место назначен на 11.30. Финал состоится в 13.30. Вход свободный.

Ранее митрополит Кирилл открыл «Православную ризницу» в Нацмузее Татарстана.

Ольга Плешкова