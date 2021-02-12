Митрополит Кирилл открыл «Православную ризницу» в Назмузее Татарстана

Сегодня в Национальном музее Татарстана открылась выставка «Православная ризница». На ней представлены экспонаты, рассказывающие об истории Казанской епархии. Большинство из них демонстрируются впервые. Центральное место в «Православной ризнице» занимает серебряный оклад Казанской иконы Божьей Матери, изготовленный в XVIII–XIX веках. На протяжении нескольких десятилетий он оставался в музейном хранилище. Сама икона была украдена в 1904 году.
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