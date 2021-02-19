Полицейские изъяли у казанца 55 свертков с наркотиками

Сотрудники службы МВД по Казани задержали 21-летнего жителя Казани по подозрению в причастности к противоправным деяниям. При досмотре у задержанного изъяли 55 свертков с неизвестным содержимым. Экспертиза установила, что в свертках был синтетический наркотик мефедрон общим весом более 67 грамм.



В ходе следственных действий задержанный указал на место, где успел оборудовать тайник с закладкой. Еще один сверток полицейские обнаружили возле одного из подъездов по улице К. Якуба, сообщает пресс-служба МВД по Казани.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических веществ в крупном размере. Следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: pixabay.com

На днях сообщалось, что на улицах Татарстана в 2020 году было совершено 995 преступлений, связанных с распространением наркотиков. Всего на улицах и в общественных местах Татарстана произошли более 16 тыс. преступлений. Большинство преступлений (60%), совершенных в общественных местах, составили кражи и мошенничества.

Маргарита Головатенко