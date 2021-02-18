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В общественных местах Татарстана за год зарегистрировали свыше 16 тыс. преступлений

11:36, 18.02.2021
В общественных местах Татарстана за год зарегистрировали свыше 16 тыс. преступлений
Фото: realnoevremya.ru

ЗА 2020 год на улицах и в общественных местах Татарстана произошли более 16 тыс. преступлений. Это на 6,6% меньше, чем в 2019 году. Об этом на заседании Госсовета республики заявил глава МВД по РТ Артем Хохорин.

60% преступлений, совершенных в общественных местах, составили кражи и мошенничества.

Также на улицах были совершены 50 убийств, 94 разбоя, 660 грабежей и 995 преступлений, связанных с распространением наркотиков.

Хохорин сегодня также сообщил о поимке некоего маньяка, не раскрывая ни личности, ни деталей его преступлений.

Происшествия Татарстан
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