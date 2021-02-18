В Казани задержали мужчину, который угрожал охраннику ТЦ аэрозольным пистолетом

В Казани полицейские задержали водителя иномарки, который пригрозил аэрозольным пистолетом охраннику торгового центра на территории Московского рынка. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Казани.

Заявление от охранника поступило в полицию сегодня. По его словам, один из водителей припарковал свой автомобиль на площадке перед ТЦ, и в ответ на замечание о необходимости убрать его направил на заявителя предмет, похожий на пистолет. Затем он дождался пассажира и уехал.

Автомобиль был задержан. Внутри обнаружили аэрозольный пистолет «Премьер-4».



В настоящее время изъятое оружие направлено на экспертизу. 39-летний мужчина доставлен в отдел полиции. В настоящее время по данному факту проводится проверка.



Это уже не первый случай в феврале, когда человек угрожал другому пистолетом. В начале месяца в Казани сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого мужчину, который угрожал прохожей пневматическим пистолетом. Мужчина ругался на парковке со своей супругой. 21-летняя прохожая стала свидетельницей этой ссоры и сделала ему замечание по поводу высказанных в адрес женщины оскорблений. На это мужчина достал из кармана пистолет и, угрожая, потребовал не вмешиваться.