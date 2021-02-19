В Нижнекамске планируют построить новую трамвайную ветку

В рамках решения острой проблемы нехватки общественного транспорта в Нижнекамске планируют построить новую трамвайную ветку. Она пройдет через новые микрорайоны города и позволит охватить комфортным и экологически чистым трамвайным сообщением почти 70% городской территории. Об этом сообщил в ходе сессии по подведению пятилетних итогов социально-экономического развития НМР его глава Айдар Метшин. Сессия проходит с участием президента РТ Рустама Минниханова.

Проект уже включен в госпрограмму «Развития транспортной системы РТ».

«В рамках решения вопроса финансирования мы занимаемся поиском вариантов вхождения в одну из федеральных программ», — добавил Айдар Метшин.

Ранее в Набережных Челнах мэр Наиль Магдеев потребовал ускорить работы по проектированию новой 16-километровой трамвайной ветки в микрорайон Замелекесье. Власти планируют начать строительство в 2021 году, летом должна быть готова проектно-сметная документация.