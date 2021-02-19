«Сам себе риелтор»: казанцы чаще уступают в цене квартиры, продавая ее со специалистами

Квартиры продают и через соцсети, и посредством бумажных объявлений

Несмотря на множество инструментов, которые позволяют продавать квартиры без помощи специалистов, лишь треть казанцев занимаются этим самостоятельно, говорится в исследовании «Райффайзенбанка» (имеется в распоряжении «Реального времени»). Среди владельцев недвижимости, взятой в ипотеку, доля самостоятельных продаж в Казани еще меньше — 27% против 32%. Основной причиной закономерно оказалось желание сэкономить — об этом заявили 46% респондентов.

При этом большинство (65%) казанцев, самостоятельно продававших жилье, заявили: недвижимость ушла за изначально запланированную цену. Еще 10% заявили: цена даже выросла, однако пятой части (21%) продавцов пришлось скинуть цену.

Ровно половина от общих продаж квартир приходится на сайты недвижимости, еще 15% «кидают клич» в социальных сетях, а 9% заявили, что воспользовались досками объявлений у домов, говорится в исследовании.

С риелторами цены скидывают чаще — но есть нюанс

Большинство же казанцев при продаже квартир прибегают к помощи специалистов — 51% обращаются к риелторам, остальные — в агентства недвижимости. Треть опрошенных заявили, что так хотят избежать ошибок при продаже, еще треть — что полагают такую сделку более безопасной. У 17% просто нет времени показывать квартиру потенциальным покупателям.

Интересно, что среди продававших квартиру со специалистом доля тех, кто сбросил цену квартиры, оказалась значительно больше — аж 41%. За ту же сумму квартиру продали 57% — опять же меньше, чем самостоятельно продававших.

Впрочем, как объясняет директор агентства недвижимости «Флэт» Руслан Хабибрахманов, выводам исследования о снижении цены есть логичное объяснение.

— Когда человек начинает самостоятельно выставлять свою квартиру, он может так сильно ошибиться в цене, что ему, естественно, не придется скидывать стоимость. Агентство же все же имеет процент от стоимости, и оно заинтересовано продать подороже, но в пределах «рынка». Всегда лучше выставлять изначально по цене чуть выше, особенно если рынок растет.

Схожее наблюдение приводит директор компании «Премьер-недвижимость», вице-президент НП «Гильдия риелторов Республики Татарстан» Руслан Садреев.

— Вполне возможно, что выводы исследования имеют какие-то основания. Но как это происходит на практике: приходит клиент, говорит, что хочет продать квартиру. Агент обозначает реальную стоимость, и, как правило, эта стоимость не совпадает с ожиданием клиента. Условно, он выставлял самостоятельно квартиру за 3 млн рублей, а компания озвучила реальную стоимость в 2,9 млн рублей. Но это не значит, что, как может подумать обыватель, риелтор якобы снижает цену, чтобы быстрее продать. Это для того, чтобы человек получил результат, и по реальной цене, — говорит эксперт.

С оценкой доли казанцев, продающих квартиры самостоятельно, Хабибрахманов согласился. «Эти люди убеждены, что будут переплачивать, если обратятся в агентство недвижимости. Но бывает, что они, наоборот, очень много теряют. Процедура имеет много нюансов и не проходит за две секунды».

— Действительно, в последние годы ситуация изменилась, и граждан, продающих свои объекты самостоятельно, стало больше. Причина этого — в повышении открытости информации, развитии интернета и соцсетей. Сегодня имеется большой объем интернет-сайтов с разными псевдоинструкциями по любым вопросам, в том числе и по продаже недвижимости. У меня как у профессионала эти инструкции вызывают улыбку: информации много, для неосведомленного человека она выглядит как правильная, но по факту ничем не помогает, а порой и может привести к необратимым негативным последствиям. Часто ложная простота продажи заставляет людей думать, что они смогут сэкономить. Из-за этого количество ССР — так их называют в риелторском сообществе: «сам себе риэлтор» — возросло, — добавляет Садреев.

Александр Артемьев