Более 3 тысяч татарстанцев сделали прививку от коронавируса за сутки

В Татарстане за сутки прививку от коронавируса сделали еще 3 916 жителей республики. По данным на 19 февраля, вакцинировались 65 024 человека, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Второй компонент вакцины получили 13 459 татарстанцев.

Фото: Ринат Назметдинов

Вчера стало известно, что от коронавируса привился челнинец, болеющий онкологией. Бывший ведущий инженер КАМАЗа 63-летний Хафис Бедердинов объяснил, что решил вакцинироваться после консультации с лечащим врачом. Доктор объяснил ему, что при новообразованиях выше риски подхватить инфекцию. Кроме этого, пациент запланировал поездку в Москву. В условиях эпидемиологической обстановки решил перестраховаться.

В Татарстане за минувшие сутки выявили 59 новых случаев коронавируса. За весь период в республике зарегистрировано 17 486 случаев COVID-19.

Татьяна Леухина