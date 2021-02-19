В Татарстане выявили 59 новых случаев COVID-19

В Татарстане за минувшие сутки выявили 59 новых случаев коронавируса. Из них 5 — завозные, 54 — контактные. За весь период в республике зарегистрировано 17 486 случаев COVID-19.

26 человек госпитализировано, 33 получают лечение на дому.

23 заболевших выявили в Казани, 8 — в Челнах, 5 — в Зеленодольском районе, 4 — в Буинском, 3 — в Нижнекамском, по 2 — в Бавлинском, Нурлатском, Рыбно-Слободском, Тукаевском районах. По одному новому случаю зарегистрировали в Аксубаевском, Верхнеуслонском, Елабужском, Лаишевском, Менделеевском, Новошешминском, Сабинском, Чистопольском районах.

За сутки выздоровели 103 пациента с COVID-19, число вылечившихся от коронавируса в республике увеличилось до 14 095.

Фото: realnoevremya.ru

Зарегистрированы 3 случая смерти от инфекции за сутки. За весь период коронавирус стал причиной смерти 310 татарстанцев.



За сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России выросло на 13 433, до 4 139 031.

