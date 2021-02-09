Новости общества

09:07 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России могут разрешить инвестировать маткапитал в ценные бумаги

08:15, 09.02.2021
В России могут разрешить инвестировать маткапитал в ценные бумаги
Фото: kzn.ru

В России могут разрешить использовать маткапитал для инвестиций в ценные бумаги. Речь идет о вкладах в государственных банках, об облигациях, обеспеченных госгарантиями, или облигациях, выпущенных госкомпаниями или госбанками.

Предполагается, что люди смогут вкладывать маткапитал в облигации, однако вывести эти деньги будет нельзя. Семья сможет только получать процентный доход.

Фото: vestifinance.ru

Инициатива входит в проект «Дорожной карты по формированию и развитию механизмов инвестиционного развития РФ», однако окончательного решения на этот счет пока нет. В правительстве отправили документ на доработку. Как передает РБК, было поручено дополнительно проработать инициативу об инвестировании маткапитала в финансовые инструменты, в том числе биржевые, либо исключить проект из дорожной карты.

Ранее в Госдуме предложили провести индексацию маткапитала на 20%.

Ольга Плешкова
ОбществоЭкономикаФинансыИнвестицииБанки
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также