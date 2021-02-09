В России могут разрешить инвестировать маткапитал в ценные бумаги

В России могут разрешить использовать маткапитал для инвестиций в ценные бумаги. Речь идет о вкладах в государственных банках, об облигациях, обеспеченных госгарантиями, или облигациях, выпущенных госкомпаниями или госбанками.

Предполагается, что люди смогут вкладывать маткапитал в облигации, однако вывести эти деньги будет нельзя. Семья сможет только получать процентный доход.

Фото: vestifinance.ru

Инициатива входит в проект «Дорожной карты по формированию и развитию механизмов инвестиционного развития РФ», однако окончательного решения на этот счет пока нет. В правительстве отправили документ на доработку. Как передает РБК, было поручено дополнительно проработать инициативу об инвестировании маткапитала в финансовые инструменты, в том числе биржевые, либо исключить проект из дорожной карты.



Ранее в Госдуме предложили провести индексацию маткапитала на 20%.

Ольга Плешкова