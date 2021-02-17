Путин обещал подумать над предложением использовать маткапитал на ремонт жилья

Президент России Владимир Путин пообещал подумать над расширением возможности использования материнского капитала на ремонт существующего жилья. С таким предложением к главе государства обратился лидер думской фракции «Справедливой России» Сергей Миронов.

«По поводу маткапитала. К сожалению, у нас много мошенничества на этот счет при обналичивании маткапитала. И чем больше вариантов его использования, тем больше лазеек для махинаций. Но это не значит, что мы не должны думать о том, как эффективнее использовать эти ресурсы. Мы подумаем и над этим», — передает слова Путина ТАСС.

Фото: kzn.ru

Предложение использовать материнский капитал на ремонт не новое. Ранее с ним уже выступал Общероссийский народный фронт. Использовать маткапитал таким образом также предлагал «Союз матерей». В исследовании Общественной палаты «Семейная политика: меры поддержки глазами семей» именно эта мера стала самой популярной, о ее востребованности сказали 46% респондентов, 44% высказались за приобретение на деньги маткапитала автомобиля.

Сегодня маткапитал составляет 483 882 рубля на первого ребенка и 639 432 рубля — на второго. Семьи могут потратить его на покупку квартиры, постройку нового жилья или взять ипотеку.

Ольга Плешкова