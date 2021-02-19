В Татарстане появится система контроля за результатами социально-экономического развития

В Татарстане объявили аукцион на право разработки и внедрения информационной системы контроля за результатами социально-экономического развития республики, в том числе для контроля исполнения национальных проектов. На это из республиканского бюджета выделят почти 15 млн рублей.



Итоги аукциона подведут 3 марта. Победитель должен исполнить контракт до 31 июля этого года.

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Ожидается, что система будет состоять из мобильного клиентского приложения для рабочих мест пользователей и клиентского приложения для рабочих мест администраторов. Ее функционирование должно обеспечивать сервер баз данных, сервер приложений, который будет обрабатывать информацию, и клиентские приложения, с помощью которых пользователи смогут давать команды. Взаимодействие должно осуществляться через интернет.

Список нацпроектов и федеральных проектов, за ходом исполнения которых устанавливается контроль, должен отображаться и в виде перечня, и в виде «тепловой» карты (с цветовой индикацией, отражающей отклонения фактического значения от планового). Такие же требования предъявляются к отображению финансирования по национальным и федеральным проектам. Также будет отображаться список муниципальных районов РТ и перечень объектов строительства по нацпроектам.

Подробнее о новой разработке — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина