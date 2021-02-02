В 2020 году в Набережных Челнах родились более 6,7 тысячи детей

В 2020 году в Набережных Челнах родились 6 736 детей, из них 3 437 — мальчиков, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью автограда.

Наименьшее количество детей в Челнах в прошлом году родились в январе. Пик рождаемости в 2020 году зарегистрирован в июне — 617 детей.

Отмечается, что Набережные Челны заняли второе место в Татарстане по регистрации актов о рождении на тысячу населения — 12,2. На первом месте — Казань с показателем 15,7. На третьем месте Альметьевский район РТ (11,3), на четвертом — Нижнекамский район (10,8). Замыкает пятерку Бугульминский район с показателем 9,2 на тысячу граждан.

В целом по Татарстану регистрация актов о рождении на тысячу населения составляет 10,7. По России — 9,9.

Фото: pixabay.com

Максимальный вес новорожденного в Набережных Челнах в прошлом году составил 5,3 кг, минимальный — 620 граммов.

Напомним, за 2020 год в Казани родились 19 777 детей, из них 52% — мальчики, 48% — девочки. 43% актов было составлено о рождении первенцев (8 514 актов), 38% — вторых детей (7 478), 19% — третьих и последующих детей (3 785).



Татьяна Демина