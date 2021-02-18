В мире коронавирусом заразились уже более 110 млн человек

Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 110 027 369. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



На первом месте по количеству заболевших коронавирусом с начала пандемии США — более 27,8 млн случаев COVID-19. На втором месте — Индия (свыше 10,9 млн заразившихся), на третьем — Бразилия (свыше 9,9 млн).

Четвертое место по количеству заболевших коронавирусом занимает Великобритания, на пятом — Россия.

Умерли от COVID-19, по данным Университета Джонса Хопкинса на 19.11 по мск, 2 432 976 человек во всем мире.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, 15 февраля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что на прошлой неделе зарегистрировано самое низкое недельное число случаев заражения коронавирусом с октября 2020 года. Темпы роста заболеваемости COVID-19 в мире снижаются уже пятую неделю подряд.

При этом в начале февраля в ВОЗ сообщили о новом «рекорде» смертности от COVID-19 за неделю.

Татьяна Демина