В мире коронавирусом заразились уже более 110 млн человек
Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 110 027 369. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
На первом месте по количеству заболевших коронавирусом с начала пандемии США — более 27,8 млн случаев COVID-19. На втором месте — Индия (свыше 10,9 млн заразившихся), на третьем — Бразилия (свыше 9,9 млн).
Четвертое место по количеству заболевших коронавирусом занимает Великобритания, на пятом — Россия.
Умерли от COVID-19, по данным Университета Джонса Хопкинса на 19.11 по мск, 2 432 976 человек во всем мире.
Напомним, 15 февраля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что на прошлой неделе зарегистрировано самое низкое недельное число случаев заражения коронавирусом с октября 2020 года. Темпы роста заболеваемости COVID-19 в мире снижаются уже пятую неделю подряд.
При этом в начале февраля в ВОЗ сообщили о новом «рекорде» смертности от COVID-19 за неделю.
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