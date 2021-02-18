В январе средства населения на счетах в банках снизились на 881 млрд рублей

В январе текущего года на счетах в российских банках снизились средства населения. По сравнению с декабрем 2020 года количество денег уменьшилось на 2,7% — 881 млрд рублей.

«Вклады населения за месяц снизились на 2,7% после существенного роста в декабре (+4,9%), что характерно для этих двух месяцев», — отмечается в сообщении на сайте Банка России.

В регуляторе отмечают, что снижение средств граждан на счетах в банках связано с тем, что в декабре большинство компаний производят выплаты премий и бонусов по итогам года. На это также влияют социальные платежи, в частности части январских пенсий.

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«При этом в январе происходит традиционный рост расходов из-за праздников», — отмечают в Центробанке. Так, процент использования денег на покупку товаров в первом квартале года обычно на 7—12% превышает аналогичный показатель за четвертый квартал.

Отметим, что в 2020 году вдвое увеличилось число татарстанцев, владеющих индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС), которые используются для совершения операций с биржевыми инструментами.



Татьяна Демина