В Татарстане количество индивидуальных инвестиционных счетов выросло вдвое за 2020 год

В 2020 году вдвое увеличилось число татарстанцев, владеющих индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС), которые используются для совершения операций с биржевыми инструментами, сообщается в Нацбанке РТ Волго-Вятского управления Центрального банка.



Всего на Мосбирже зарегистрировано 95,5 тысячи татарстанских ИИС — оборот по счетам за минувший год составил 57 млрд рублей — это первое место в Приволжском федеральном округе и пятое по России.

Управляющий Отделением — Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации Марат Шарифуллин напомнил, что прежде чем вкладывать средства в биржевые инструменты, следует изучить их особенности: «Инвестиции могут принести как повышенный доход, так и убыток — это зависит от выбранной стратегии инвестирования и обстоятельств на финансовом рынке. Необходимо помнить, что инвестиции на бирже не застрахованы государством, а их доходность не гарантирована».

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В начале февраля сообщалось, что в России могут разрешить инвестировать маткапитал в ценные бумаги.

Маргарита Головатенко