Опрос: безработные татарстанцы чаще черпают информацию из сети «ВКонтакте»

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Опрос показал, что большинство жителей Татарстана среди источников информации в интернете выбирают YouTube и «ВКонтакте». В целом американский видеохостинг главным каналом получения информации назвали 38,5% респондентов.

За российскую соцсеть высказались 37,1% опрошенных, говорится в исследовании агентства «ПромРейтинг». Также в числе популярных — информационные сайты, форумы и мессенджер Telegram.

В агентстве отмечают, что среди респондентов, у которых есть оплачиваемая работа, самым популярным источником информации является YouTube. А вот среди тех, у кого нет работы, наиболее популярной оказалась именно соцсеть «ВКонтакте».

Базовый вопрос анкеты звучал так: «Назовите главные, лично для вас, каналы получения информации в интернете». Собранные данные после обработки были пропущены через фильтры социально-демографического блока анкеты-опросника.

Facebook, Instagram, WhatsApp, Viber и «Одноклассники» оказались недостаточно популярными каналами распространения и не вошли в опубликованное исследование.