Росстат: реальные зарплаты россиян в 2020 году выросли на 2,5%

По предварительным данным, реальные зарплаты россиян в прошлом году выросли на 2,5% в годовом выражении, пишет ТАСС со ссылкой на материалы Росстата.

За декабрь прошлого года рост реальных зарплат жителей России составил 4,6%. При этом по сравнению с ноябрем, в последнем месяце 2020 года она увеличилась на 39,5%.

«Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2020 году, по предварительным данным, составила 51 083 рублей и по сравнению с 2019 годом выросла на 6%, в декабре 2020 года — 69 278 рублей», — говорится в сообщении Росстата.

В месячном выражении среднемесячная реальная зарплата жителей России увеличилась на 40,7%. В Росстате связывают это с сезонным фактором — выплатой работникам годовых премий и бонусов.

Фото: realnoevremya.ru

Отмечается, что в четвертом квартале прошлого года реальные зарплаты россиян выросли в годовом выражении на 2,2%. Рост среднемесячной зарплаты составил 6,7%.

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Татьяна Демина