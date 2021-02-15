Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Казани в феврале

В Казани программисту 1С готовы платить от 110 тыс. рублей, а PHP-программисту («Битрикс») — 100—120 тыс. рублей. Такие данные приводит сервис SuperJob.

От 100 тыс. рублей готовы платить программисту в Иннополисе и менеджеру по продажам в строительной фирме в Казани. Замыкает топ-5 самых высокооплачиваемых вакансии в столице Татарстана в феврале медицинский представитель с зарплатой от 80 тыс. рублей.

В феврале рынок труда продолжает восстанавливаться. Индекс рынка труда SuperJob показывает, что рекрутинговая активность работодателей в первые две недели февраля на 7—9% выше, чем в аналогичные периоды прошлых лет (в целом по РФ). Еще в первые две недели января этот показатель составлял 3—4%, заметили аналитики компаний.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе исследование показало, что курьерам разных направлений в Казани работодатели предлагают заработок от 38 тыс. до 110 тыс. рублей.



Татьяна Леухина