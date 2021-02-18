«Ак Барс» проиграл «Салавату Юлаеву», пропустив за секунду до сирены
«Ак Барс» на выезде уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» (2:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Решающий гол был забит за секунду до конца третьего периода, когда Александр Кадейкин реализовал большинство за удаление Дмитрия Воронкова.
В составе «Ак Барса» голами отметились Стефан Да Коста и Данис Зарипов. У «Салавата Юлаева» шайбы также на счету Вячеслава Солодухина и Филипа Ларсена.
Новый шедевр от Галимова заказывали? Да Коста заказывал pic.twitter.com/DrPticJp3P— ХК Ак Барс (@hcakbars) February 18, 2021
«Салават Юлаев» — «Ак Барс» — 2:2 (0:0, 1:1, 2:1)
Голы:
1:0 — Солодухин (Лисовец, 23:27);
1:1 — Да Коста (Галимов, Тихонов, 29:12);
2:1 — Ларсен (Хартикайнен, Маннинен, 52:01);
2:2 — Зарипов (Яруллин, 57:10);
3:2 — Кадейкин (Маннинен, Ларсен, 59:59).
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