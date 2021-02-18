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В четверг вечером в Казани пробки достигли 8 баллов

18:13, 18.02.2021 1
В четверг вечером в Казани пробки достигли 8 баллов
Фото: kzn.ru

В четверг вечером в Казани пробки достигли 8 баллов. Таковы данные сервиса «Яндекс.Карты».

Традиционно стоят улицы Лево-Булачная, Пушкина, Островского, Щербаковский переулок, Тихомирнова. В районе станции метро «Суконная слобода» затор на улице Вишневского по направлению к озеру Кабан.

В Советском районе Казани сложности с проездом возникли на улицах Туфана Миннуллина, Родины, Танковой, Академика Парина, Хусаина Мавлютова. Затруднено движение по улицам Николая Ершова, Космонавтов, Патриса Лумумбы.

В Кировском районе полностью стоит улица Фрунзе по направлению выезда из города, а также улица Мулланура Вахитова.

По направлению к городу стоит Оренбургский тракт.

Ольга Плешкова
ОбществоАвто Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:22
    Самые жесткие сейчас это ломжа фучика аделька
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