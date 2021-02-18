В Казани арестовали адвоката Нижнекамска по делу о взятке 3,3 млн

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Подозреваемой в посредничестве взятке в особо крупном размере стала 52-летняя адвокат Нижнекамского филиала коллегии адвокатов РТ. Как сообщает Следком по РТ, сегодня в Казани суд отправил ее под домашний арест.



По версии следствия, в ноябре 2020 года в Тукаевском районе подозреваемая предложила отцу подозреваемого в смертельном ДТП передать сотрудникам судебной системы 3,3 млн рублей за решение вопроса о назначении ему минимального наказания. И отец подозреваемого передал ей 2 млн рублей, а также ПТС на автомобиль BMW — в качестве гарантии оплаты оставшихся денежных средств.

Причастность к преступлению задержанная полностью признала, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий. Расследованием дела занимается 2-й отдел по особо важным делам Следкома по РТ.

По данным источников «Реального времени», в преступлении подозревают адвоката Эльвиру Галимову.

Ранее в Казани посадили на 3,5 года адвоката, признанного виновным в покушении на мошенничество 2,5 млн рублей под видом взятки. Его приговор в силу еще не вступил.