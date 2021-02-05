В Казани задержали мужчину, угрожавшего прохожей пневматическим пистолетом

Фото: Росгвардия РТ

В Казани сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого мужчину, который угрожал прохожей пневматическим пистолетом. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Все произошло вчера вечером в Ново-Савиновском районе Казани. Мужчина ругался на парковке со своей супругой. 21-летняя прохожая стала свидетельницей этой ссоры и сделала ему замечание по поводу высказанных в адрес женщины оскорблений. На это мужчина достал из кармана пистолет и, угрожая, потребовал не вмешиваться. Девушка отошла от пары и направилась в ближайшую организацию, где попросила вызвать полицию. Охрана учреждения воспользовалась тревожной кнопкой, выведенной на пульт централизованного наблюдения Росгвардии.

Фото: kzn.ru

Прибывшие на место патрулирующие территорию микрорайона сотрудники городского УВО задержали пьяного 30-летнего мужчину. При досмотре при нем оказался пневматический пистолет. Подозреваемого передали полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Угроза убийством».

Ранее в Ново-Савиновском районном суде начали рассматривать уголовное дело в отношении 36-летнего казанца. Он обвиняется в угрозе убийством собственной жене.



Ольга Плешкова