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«Рубин» крупно обыграл «Ротор» в контрольном матче на сборе в Турции

16:48, 18.02.2021
«Рубин» крупно обыграл «Ротор» в контрольном матче на сборе в Турции
Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» обыграл волгоградский «Ротор» (3:0) в контрольном матче на зимнем тренировочном сборе в Турции.

Первый тайм команды провели без забитых голов. После перерыва тренерский штаб казанцев выполнил несколько замен. Уже через шесть минут розыгрыш штрафного у ворот «Ротора» привел к автоголу одного из игроков волгоградской команды.

Второй гол состоялся на 76-й минуте встречи. Забитым мячом отметился сегодняшний именинник Денис Макаров, который оказался расторопнее защитников в штрафной соперника. Третий мяч в игре забил Оливер Абильдгор, переправивший головой в другой угол удар Сильвие Бегича.

Весь второй тайм в воротах «Рубина» играл 17-летний Никита Янович.

Напомним, ранее казанский клуб подписал аналитика питерского «Зенита».

«Рубин» (Казань) — «Ротор» (Волгоград) — 3:0 (0:0)
Голы: автогол, Макаров, Абильдгор.

СпортФутбол
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