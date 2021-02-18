«Рубин» крупно обыграл «Ротор» в контрольном матче на сборе в Турции

«Рубин» обыграл волгоградский «Ротор» (3:0) в контрольном матче на зимнем тренировочном сборе в Турции.

Первый тайм команды провели без забитых голов. После перерыва тренерский штаб казанцев выполнил несколько замен. Уже через шесть минут розыгрыш штрафного у ворот «Ротора» привел к автоголу одного из игроков волгоградской команды.

О том, кто на самом деле коснулся мяча, мы можем только догадываться pic.twitter.com/6Bug4JlP3F — «Рубин» Казань (@fcrk) February 18, 2021

Второй гол состоялся на 76-й минуте встречи. Забитым мячом отметился сегодняшний именинник Денис Макаров, который оказался расторопнее защитников в штрафной соперника. Третий мяч в игре забил Оливер Абильдгор, переправивший головой в другой угол удар Сильвие Бегича.

Весь второй тайм в воротах «Рубина» играл 17-летний Никита Янович.

Напомним, ранее казанский клуб подписал аналитика питерского «Зенита».

«Рубин» (Казань) — «Ротор» (Волгоград) — 3:0 (0:0)

Голы: автогол, Макаров, Абильдгор.