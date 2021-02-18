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В Казани демонтируют незаконно размещенную наружную рекламу

15:47, 18.02.2021
В Казани демонтируют незаконно размещенную наружную рекламу
Фото: Илья Репин

В Казани демонтируют незаконно размещенную наружную рекламу. Соответствующее распоряжение подписали в исполкоме столицы Татарстана.

Демонтируют фундаментные блоки рекламной конструкции по адресу:

  • улица Юлиуса Фучика у дома №90в;
  • улица Аделя Кутуя у дома №54;
  • проспект Альберта Камалеева, при движении от улицы Аделя Кутуя в сторону проспекта Победы;
  • улица Сабит у дома №2б.
Фото: Максим Платонов


Ранее мэрия Казани прокомментировала ситуацию с падением спроса на наружную рекламу: «К концу года уровень загрузки коммерческой рекламы постепенно вернулся на докризисные значения, но с учетом падения в прошлом году цен на размещение в среднем на 20—30% говорить о полном восстановлении отрасли преждевременно».

Диана Вагапова
Общество Татарстан
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