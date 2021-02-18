В Казани демонтируют незаконно размещенную наружную рекламу
В Казани демонтируют незаконно размещенную наружную рекламу. Соответствующее распоряжение подписали в исполкоме столицы Татарстана.
Демонтируют фундаментные блоки рекламной конструкции по адресу:
- улица Юлиуса Фучика у дома №90в;
- улица Аделя Кутуя у дома №54;
- проспект Альберта Камалеева, при движении от улицы Аделя Кутуя в сторону проспекта Победы;
- улица Сабит у дома №2б.
Ранее мэрия Казани прокомментировала ситуацию с падением спроса на наружную рекламу: «К концу года уровень загрузки коммерческой рекламы постепенно вернулся на докризисные значения, но с учетом падения в прошлом году цен на размещение в среднем на 20—30% говорить о полном восстановлении отрасли преждевременно».
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