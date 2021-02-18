Депутаты Госсовета РТ поспорили из-за новых финансовых требований к организаторам митингов

На сегодняшнем заседании Госсовета РТ фракция коммунистов в лице Артема Прокофьева и Хафиза Миргалимова раскритиковала новые поправки в федеральный закон, ужесточаяющие, по их мнению, законодательство о проведении политических акций и митингов в Татарстане. Возмущение оппозиции вызвало как требование обеспечения санитарного обслуживания, так и необходимость предоставления организаторами митингов расчетного счета — в случае заявки от 500 и более участников митинга.

— Чтобы не было несанкционированных акций — должно быть разумное законодательство, — заявил депутат Госсовета РТ Артем Прокофьев. — Много запретов не означает вовсе, что теперь на улицах Татарстана не будет протестных мероприятий. Что больше безопасности будет. Сегодня уже штрафуют за митинги снеговиков! Аресты, безмерные штрафы. Мероприятия прекратились? Нет. Напротив. Публичное мероприятие — форма коммуникации между обществом и властью. А ваши поправки — это страусиная попытка запретить все митинги. В 90-е годы на площади Свободы много людей собиралось. Депутаты общались с людьми, никто не боялся. Сегодня депутаты пугливыми стали?

Фото: Максим Платонов (архив)

В защиту закона высказались руководитель фракции «Единая Россия» в Госсовете РТ Юрий Камалтынов и председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Камалтынов с иронией заметил, что теперь каждая сессия будет использована противниками, «чтобы взбодрить свою аудиторию». Сам же законопроект о поправках, заверил он, носит чисто «технический характер».

— Наша практика даже показывает, что власти РТ при принятии решений о митингах трезво оценивают ситуацию, рекомендуют проводить мероприятия в той или иной точке города просто. Вон на прошлой недели митинги даже в Казани были! «Власть пытается зажать политических противников и не допустить до тех или иных форм» — это все разговоры — странно слышать такое от коммунистов, которые находятся в законодательном органе! Если хотите по всей России проводить несанкционированные митинги — о чем нам с вами говорить? Вы же сами государственники и предлагаете нарушать систему. Это не о политике, а больше о порядке!

Мухаметшин также отметил, что законопроект вовсе «ничего не запрещает», а направлен скорее на упорядочивание процессов, в частности об этом, мол, говорит и его название: «Об обеспечении условий реализаций прав граждан на митинги и пикетирование». Новые поправки, заявил спикер Госсовета РТ, лишь повышают ответственность организаторов.

— Что касается пункта о необходимости расчетного счета в случае участия более 500 человек — то да, нужна информация, за счет каких средств оформлялась колонна, автобусы привозили и остальное. В последнее время вы знаете, что иностранные средства соседних государств даже используются на финансирование оппозиционных митингов в России! Что касается подачи заявки на митинг в срок — норма была и будет. Мы здесь власть! На одну и ту же площадку без заявлений три группы могут собраться и начать выяснять отношения! Мы можем допустить такое? Нет.

В результате поправки были приняты большинством голосов — 71% присутствующих депутатов.