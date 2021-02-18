Сбербанк в Татарстане профинансировал строительство многоквартирных домов строительной группы «Грань»

Отделение «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк в феврале 2021 года профинансировало строительство многоквартирных домов строительной группы «Грань» на сумму свыше 975 млн рублей.

Кредитные средства будут направлены на строительство жилых домов комфорт-класса №12 и №13 жилого комплекса город-парк «Новые Горки». Реализация объектов ведется с использованием счетов эскроу.

ЖК «Новые Горки» расположен в Советском районе г. Казани на ул. Родины и представляет собой новый современный жилой квартал, где комфортабельные жилые дома, дворы, бульвары сливаются в единое целое с городским природным парком «Горкинско-Ометьевский лес». Комплекс расположен в непосредственной близости от станции метро «Горки».

Жилой комплекс представлен семнадцатью 9-этажными кирпичными домами и двумя современными 24-этажными башнями, строящимися по современным технологиям с использованием высококачественных материалов.

На территории застройки размещены площадки для занятий спортом, детские площадки, безопасные «дворы без машин». В настоящее время ведется строительство детского сада на 330 мест.

Квартиры сдаются с качественной чистовой отделкой. Учтены все потребности, желания и даже стиль жизни будущих владельцев. Это действительно полноценное и качественное жилье в самом сердце Казани.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Финансовая поддержка девелоперов является для нас приоритетной задачей. Строительная группа «Грань» — наш надежный партнер и один из крупнейших застройщиков Татарстана. Для нас очень важно, что в новых реалиях инструменты, которые предлагает Сбербанк, помогают возводить комфортные и современные объекты для жителей республики».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»