Верховный суд РТ отправил в колонию хозяйку мебельных фирм «Заретта»

Фото: "Реальное время"

В Казани апелляционная инстанция смягчила приговор бывшей владелице мебельного салона «Заретта» Марине Морозовой, осужденной за мошенничество. Вместо 3 лет и 6 месяцев ей предстоит провести за решеткой 2 года и 8 месяцев, сообщил «Реальному времени» ее адвокат Шамиль Хайруллин.



В октябре 2020-го Вахитовский райсуд Казани признал Морозову виновной в хищении средств 22 клиентов на сумму 2,3 млн рублей — в 2018 году люди остались без денег и заказанных в мебельном салоне кухонных гарнитуров.

На заседании Верховного суда Татарстана защитник называл приговор незаконным, несправедливым и неоправданно жестоким. Настаивал, что вина его клиентки не доказана и мошенничества в ее действиях не было: «На 22 не получивших кухни есть 100 тех, кто заказывали в это время и получили. Их-то куда девать?»

Сама осужденная участвовала в заседании апелляционной инстанции из СИЗО Йошкар-Олы по видеоконференцсвязи. На заседании она извинилась перед потерпевшими и призналась суду, что беременна. «Прошу суд о гуманизме и шансе дать моему ребенку возможность родиться на свободе... Действительно, я не смогла выполнить договорные обязательства, но умысла у меня не было», — сказала Марина Морозова. И расплакалась на словах, что, приобретая чужой бизнес, ничего кроме неприятностей в итоге не получила.

Потерпевшие и их представитель на заседаниях Верховного суда РТ называли приговор справедливым, а действия осужденной после краха фирмы продуманными и преследующими цель избавиться от имущества, на которое может быть наложено взыскание. А ведь ключевым для клиентов был именно вопрос возмещения ущерба.

«Я неоднократно пыталась найти точки соприкосновения. Но сторона Морозовой все преподносила с гордостью: «Вы ничего не получите!» Потерпевшие были очень возмущены», — выступила в Верховном суде в интересах 14 обманутых адвокат Наталья Галиуллина.

В итоге апелляционная тройка судей признала, что осудили бизнес-леди за дело, но сочла возможным снизить срок ее нахождения в колонии общего режима на 10 месяцев.