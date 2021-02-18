Больше половины казанских компаний не планируют проводить корпоративы ни на 23 февраля, ни на 8 Марта

В Казани в этом году в 55% компаний не планируются проводить корпоративов ни в связи с Днем защитника Отечества, ни в связи с Международным женским днем. По стране количество компаний, которые отказались от празднования, составило 53%, хотя год назад без корпоративов в эти дни обходились 44% работодателей.

При этом премий к 23 февраля и 8 Марта будет чуть больше, чем в прошлом году (к 23 февраля — 14% сегодня и 10% в прошлом году, к 8 Марта — 15 и 12% соответственно), но подарков подарят чуть меньше (к 23 февраля — 41% сейчас и 43% в 2020-м, к 8 Марта — 45 и 49%).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани количество компании, которые планируют премии к 23 февраля и 8 Марта меньше, чем в целом по стране (12% и 13% соответственно). Но почти каждая вторая компания поощрит мужчин и женщин подарками (43 и 45% к мужскому и женскому дням соответственно).

В 17% организациях столицы Татарстана собираются проводить два праздника — и на 23 февраля, и на 8 Марта. Работодатели подчеркивают, что мероприятия будут достаточно скромными, их организуют, чтобы не нарушать традиции взаимных поздравлений. Проводить общий праздник в этом году решили 5% работодателей Казани. Решение объединить торжества чаще принимают в компаниях с численностью персонала от 100 до 1000 человек (10%), а также в сфере строительства (12%), говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

2% казанских компаний планируют проводить корпоратив лишь по случаю 23 февраля или 8 марта.

Напомним, в этом году при пятидневной рабочей неделе 21, 22 и 23 февраля — дни отдыха. Рабочая неделя с 15 по 20 февраля увеличивается до шести дней.



Вчера Роспотребнадзор по Татарстану напомнил, что в республике по-прежнему не рекомендуется проводить корпоративы на рабочем месте. При этом они могут проходить в заведениях общепита. Требования к празднеству остаются прежними: социальная дистанция между столиками в 1,5 м и заполняемость зала не более 70%.

Татьяна Леухина