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В Общественной палате РФ предложили ввести новый праздничный день

06:51, 18.02.2021
В Общественной палате РФ предложили ввести новый праздничный день
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил учредить 7 апреля День здорового образа жизни. Соответствующее обращение он направил главе российского Минздрава Михаилу Мурашко.

Автор инициативы отмечает, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил о задаче формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) у граждан. Эта идея необходима не только для личного развития каждого человека в отдельности, но и народа в целом. На сегодняшний день ЗОЖ стал одним из основных составных элементов национальной идеи в современной России.

В своем обращении Хамзаев предложил рассмотреть вопрос о возможности учредить 7 апреля (во Всемирный день здоровья) выходной, чтобы россияне могли провести его, занимаясь спортом, передает RT.

На прошлой неделе Минтруд Татарстана напомнил о выходных днях в феврале. При пятидневной рабочей неделе 21, 22 и 23 февраля — дни отдыха. Рабочая неделя с 15 по 20 февраля увеличивается до шести дней.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьМедицина
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