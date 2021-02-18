Жители одного из сел Тукаевского района РТ вынуждены отапливать дома дровами — видео

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Жители села Старый Дрюш Тукаевского района РТ вынуждены отапливать дома с помощью дров, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Это связано с тем, что печку топить дешевле, чем платить большие суммы за электроэнергию.



Сумма счетов за электричество у жителей села Старый Дрюш доходит до 16 тыс. рублей. Эта проблема существует уже более семи лет.

Жители не могут провести газ, хотя в 2014 году проект газификации села был утвержден. Это связано с отсутствием финансирования: в населенном пункте проживает мало людей, проводить газ не выгодно.

На сегодняшний день в Тукаевском районе Татарстана без газа остается 181 дом. В исполкоме муниципалитета отмечают, что работы по газификации сел идут. Власти района заявляют, что для ускорение этого процесса местные жители могут внести свои деньги.

Напомним, в декабре прошлого года президент России Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что к 2025 году планируется газифицировать до 90% территории страны. Он добавил, что газификация российских сел будет идти опережающими темпами.



Татьяна Демина