Россия ответила на обвинение НАТО в наращивании военной мощности в Крыму
В России ответили на обвинения генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в наращивании военной мощи в Крыму и Черном море. Парламентарий РФ заметили, что действия в этом регионе происходят в рамках защиты госбезопасности.
Сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что НАТО прикрывается обвинениями о возросшей военной силе России в регионе для наращивания своего присутствия в Черном море.
«Россия действует в районе Крыма и регионе Черного моря исключительно в рамках защиты своей безопасности. Что касается НАТО, то они как раз усиливают свое присутствие в регионе, прикрываясь якобы возросшей активностью России там», — передает его слова «РИА Новости».
Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что такие выпады альянса в адрес России объясняются тем, что НАТО нужно обосновать увеличение затрат альянса на оборону.
Ранее НАТО обвинила Россию в наращивании военного присутствия в Крыму и Черном море.
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