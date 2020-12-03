НАТО обвинила Россию в наращивании военной мощи в Черном море
Россия наращивает военное присутствие в Крыму и Черном море. Этот регион имеет стратегическое значение, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Россия продолжает нарушать территориальную целостность Грузии и Украины, продолжает наращивать свою военную мощь в Крыму и все активнее развертывает силы в регионе Черного моря», — констатировал он на встрече министров иностранных дел стран-членов альянса.
В ответ на такие действия НАТО усиливает свое присутствие на суше, море и в воздухе. Ранее НАТО назвала Россию главной военной угрозой для альянса до 2030 года.
В конце ноября американский военный корабль «Джон Маккейн» пересек российскую границу на юге Приморского края. Его остановил большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов».
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