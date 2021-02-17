Минниханов рассказал о нефтяном будущем Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов ответил на вопрос о том, как будет республика развиваться после того, как в ней закончится нефть. «С нами ничего не случится», — заявил он.

Минниханов обратил внимание, что запасы нефти в Татарстане составляют примерно 1 млрд тонн, а высоковязкой битумной нефти — приблизительно 7 млрд тонн.

«Наша задача, конечно, максимально обеспечить передел нашей нефтехимической продукции», — заявил президент РТ на заседании медиаклуба при полномочном представительстве Татарстана в РФ.

Минниханов отметил, что у него нет опасений относительно нефтяного будущего республики. По его словам, ценность углеводородного сырья как топлива, а в будущем как сырья для нефтегазохимии, будет расти.

Напомним, по итогам 2020 года малые нефтяные компании (МНК) республики перечислили в бюджет 78,4 млрд рублей, что на 32,4% меньше уровня 2019 года. По словам президента Татарстана, снижение налоговых поступлений связано с общим падением добычи нефти, которое составило в республике 10,8%.



Татьяна Демина