В 2021 году в Елабужском районе РТ планируется отремонтировать 45 тыс. кв. метров дорог и тротуаров

Фото: городелабуга.рф

В текущем году в Елабужском районе Татарстана планируется заасфальтировать и отремонтировать 45 тысяч кв. метров дорог и тротуаров, сообщил глава муниципалитета Рустем Нуриев.

В 2020 году в Елабужском районе РТ привели в порядок около 140 тысяч кв. метров дорог и тротуаров. В сельских поселениях муниципалитета отремонтировали 6,4 км улично-дорожной сети. На это было потрачено 29,8, млн рублей.

В 2021 году в селах планируется отремонтировать 4,5 км дорог на общую сумму 30 млн рублей, сообщается на официальном сайте Елабужского района РТ.

Фото: городелабуга.рф

Помимо этого в Елабуге провели масштабную реконструкцию линий электропередач и уличного освещения. Она продолжится и в текущем году. В 2020 году в муниципалитете в кабельные сети перевели 7,5 км воздушных линий и заменили опоры освещения.

Напомним, в Татарстане в 2021 году планируется отремонтировать 174,8 км дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». На эти цели направят 4,1 млрд рублей, 3,7 млрд из которых — средства республиканского бюджета.

Татьяна Демина