В Казани средняя ставка аренды площади в ТЦ составила 1 669,6 рублей за кв. метр

Фото: Максим Платонов

В 2020 году средняя ставка аренды площади в казанских торговых центрах составила 1 669,6 рублей за кв. метр, сообщает портал CRE Russia.

Номинальная средняя ставка аренды на наиболее востребованный формат помещений площадью от 100 до 200 кв. метров на первых этажах ТЦ Казани выросла по сравнению с 2019 годом на 8% и составила 1 816 рублей за кв. метр.

При этом на аналогичные помещения площадью от 500 до 1 000 кв. метров средняя ставка аренды составила 1 135 руб. за кв. метр.

В сегменте Street retail, который в Казани представлен в основном помещениями внутри жилых комплексов и микрорайонов, средняя ставка аренды зафиксирована на уровне 790 рублей в месяц за 1 кв. метр. По торговым коридорам она составила — 1 072 рублей м²/мес.

Фото: Максим Платонов

В декабре прошлого года в Казани открылся самый крупный торговый центр Татарстана — KazanMall. На сегодняшний день в столице республики насчитывается 54 торговых объектов общей площадью более 1 млн кв. метров.



Татьяна Демина