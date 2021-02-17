В Челнах трехлетний ребенок пережил клиническую смерть из-за неизвестной инфекции

В Набережных Челнах трехлетний мальчик из Волгограда пережил клиническую смерть. Врачи диагностировали у ребенка сильнейший отек гортани, вызванный неизвестной инфекцией.

По словам мамы трехлетнего Роберта, все произошло очень быстро: с момента, когда мальчику стало плохо, и до клинической смерти прошло три часа.

До приезда в Набережные Челны к бабушке у ребенка наблюдался небольшой кашель. Позднее у него поднялась температура, а кашель усилился, из-за чего мальчик дышал только ртом.

«Когда приехали врачи, Роберту было очень плохо, фельдшер померил сатурацию, и нас повезли в больницу. Врач предупредил коллег, что везет тяжелого пациента, но всё это было сказано абсолютно спокойным тоном», — передает слова матери ребенка «Волгоград Онлайн».

В машине скорой мальчик перестал дышать, его доставили в реанимацию и ввели на несколько дней в искусственную кому. После этого у ребенка стали наблюдаться сильные судороги, из-за чего врачи вновь ввели его в состояние комы.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

По словам, заместителя главврача «Камского детского медицинского центра» Натальи Наговицыной специалисты медучреждения готовят письмо в региональный Облздрав с просьбой перевести Роберта в медцентры Волгограда.

Ранее «Реальное время» рассказывало о семье казанского врача, завотделением УЗИ МКДЦ Камиля Юсупова, 13-летняя дочь которого пережила клиническую смерть.



Татьяна Демина