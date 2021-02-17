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Рэпер Витя АК анонсировал скорый выход трека с Нурминским

19:59, 17.02.2021
Рэпер Витя АК анонсировал скорый выход трека с Нурминским
Фото: instagram.com/vityaak

Рэпер Витя АК анонсировал новый трек с казанским исполнителем Альбертом Нурминским. Совместное фото из студии он выложил в Instagram.

«Скоро трек», — подписал снимок Витя АК.

Кроме того, он опубликовал свою фотографию, сделанную напротив ТЦ «Кольцо». «Хоббит нашел свое кольцо», — иронично прокомментировал рэпер.

Напомним, Витя АК уже посетил Казань в конце декабря. Тогда он был в столице Татарстана проездом и снялся только на фоне театра кукол и возле аэропорта.

ОбществоКультура Татарстан
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