В Кировском районе Казани открылся молодежный клуб

В Кировском районе Казани открылся молодежный клуб «Свои». Об этом сообщили в исполкоме Казани.

Молодежный клуб «Свои» расположен на первом этаже дома №11 по улице Халтурина. Проектирование клуба стартовало в начале 2020 года, ремонтные работы завершились в декабре. Сейчас там проводят мероприятия для казанцев от 14 до 30 лет. Здесь работает школа вожатых, в этом году там планируют подготовить до 350 вожатых детских лагерей.



Фото: kzn.ru

Помещение центра поделено на два зала, которые вмещают до 30 человек. По планам, ежемесячно клуб будут посещать до 200 человек. В феврале в центре запланирована лекция по ведению соцсетей, занятия арт-терапией, чемпионат по настольным играм, квартирник, лекция по пожарной безопасности, а также мастер-класс по современным танцам.

Напомним, что реновация молодежных центров в Казани началась в 2018 году, когда из бюджета было выделено порядка 200 млн рублей, однако этой суммы оказалось недостаточно. Год назад президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал предложение Минмолодежи и в ближайшие 5 лет выделит из бюджета РТ 2 млрд рублей на реновацию.

Ольга Плешкова