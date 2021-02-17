Дочка «Газпрома» разработала интерактивную карту газификации регионов России

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ООО «Газпром межрегионгаз» (дочка ПАО «Газпром») разработало интерактивную карту газификации российских регионов — двухуровневый ресурс с электронными картами и справочной информацией по 67 регионам, в числе которых есть и Татарстан.



Все 67 регионов — участники Программы развития газоснабжения и газификации ПАО «Газпром» на 2021—2025 годы.

На главной странице сайта указаны целевые показатели программы и данные по ее реализации за 2005—2020 годы. Сюда входят показатели уровня газификации в России, объем вложенных инвестиции, число домовладений, квартир, котельных и промышленных предприятий, для которых создадут условия по газификации.

Фото: скриншот

В январе предправления ПАО «Газпром» Алексей Миллер на виртуальной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пообещал завершить газификацию России на 100%. Этот процесс должен занять 10 лет. К концу 2025 года планируется завершить газификацию в 35 регионах страны. Всего по стране этот процесс будет выполнен на 90,1%.

Перед этим в декабре Путин на пресс-конференции заявлял, что к 2025 году планируется газифицировать до 90% территории страны.

Маргарита Головатенко