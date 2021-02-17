В Казани курсантка МВД спасла ребенка от наезда автомобиля, приняв удар на себя

В Казани курсантка МВД спасла ребенка от наезда автомобиля, приняв удар на себя. О поступке девушки стало известно после того, как на имя министра МВД Татарстана пришло благодарственное письмо от жительницы города.

Автор письма выразила благодарность курсанту Казанского юридического института МВД России Екатерине Кимчиной.

Фото: realnoevremya.ru

«Моя мать, гуляя с внуком, недосмотрела, и тот выбежал с детской площадки на дорогу, где в этот момент ехала машина. Курсантка не задумываясь оттолкнула ребенка, приняла удар движущейся машины на себя», — передает пресс-служба МВД содержание письма.

Автор отметила, что девушка готова была рисковать своей жизнью ради спасения ребенка.

Ранее в Татарстане полицейский спас тонущих людей во время рыбалки. Вечером, после службы, он поехал на рыбалку с товарищем и увидел тонущих людей около моста.

Ольга Плешкова