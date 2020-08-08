Полицейский Татарстана спас тонущих людей во время рыбалки

Начальник экспертно-криминалистического отдела ОМВД России по Зеленодольскому району, подполковник полиции Максим Митюнин спас трех людей. Вечером после службы он поехал на рыбалку с товарищем и увидел тонущих людей около Романовского моста, сообщает пресс-служба МВД по РТ.



В лодке находились три пассажира, не все из них успели надеть спасательные жилеты. Внештатный сотрудник ГИМС успел вовремя прийти на помощь. Все тонущие были спасены и доставлены на берег, в медицинской помощи не нуждались. Сейчас их жизни ничто не угрожает.

Напомним, ранее в Казани инспекторы ДПС спасли жизнь задыхающейся девочке.