Слуцкий ответил блогеру Давидычу, сравнившего его с тюремщиком

Блогер Эрик Давидыч (Эрик Китуашвили) выложил в «Инстаграм» видео, на котором сравнил главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого с тюремщиком.



На выложенном ролике блогер едет в машине, снимая расположенные вдоль дороги рекламные билборды. На одном из них был изображен тренер казанского клуба, который рекламировал юридическую компанию. По словам блогера, герой рекламы похож на человека, вышедшего из тюрьмы.

На публикацию блогера откликнулся Слуцкий, выложивший в ответ свой вариант тюремщика.

«А вот как на самом деле выглядит лицо человека, который освободился по 159 УК РФ», — подписал тренер снимок с изображением Давидыча.

В своей шутке тренер «Рубина» намекнул на то, что блогер Эрик Давидыч отсидел в тюрьме по 159-й статье УК РФ — «Мошенничество».

Напомним, ранее Леонид Слуцкий получил разрешение на строительство стадиона в Волгограде. Тренер «Рубина» намерен построить футбольную арену на собственные деньги.