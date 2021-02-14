Тренер «Рубина» Слуцкий получил разрешение на строительство стадиона

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сообщил о получении официального разрешения на строительство стадиона в Волгограде. Об этом он написал в своем аккаунте в "Инстаграм".

«Мы наконец-то получили разрешение на строительство «Бомбонеры». Теперь действительно можно сказать «Поехали!», — написал Слуцкий в сториз своего «Инстаграм».

Фото: скриншот

Уроженец Волгограда Слуцкий работает над проектом возведения стадиона в родном городе около года. В октябре прошлого года он завел канал на YouTube, где в прямом эфире показывают строительство арены.



Стадион в Волгограде Слуцкий планирует строить за свои деньги. При этом все желающие смогут внести свой вклад в строительство арены.

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