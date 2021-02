Медведев вышел в полуфинал Australian Open, обыграв Рублева

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл в трех сетах соотечественника Андрей Рублева в четвертьфинале турнира Australian Open.

По ходу второй партии Рублев начал испытывать проблемы со здоровьем. С середины второго и начала третьего сета Медведев взял 8 геймов подряд. После этого Даниил успешно завершил матч убедительной победой — 7:5, 6:3, 6:2.

