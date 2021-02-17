Медведев вышел в полуфинал Australian Open, обыграв Рублева
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл в трех сетах соотечественника Андрей Рублева в четвертьфинале турнира Australian Open.
По ходу второй партии Рублев начал испытывать проблемы со здоровьем. С середины второго и начала третьего сета Медведев взял 8 геймов подряд. После этого Даниил успешно завершил матч убедительной победой — 7:5, 6:3, 6:2.
What a set of tennis @DaniilMedwed has that look in his eye as he takes a 2 sets to 0 lead and inches closer to a semifinal berth #AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/kDJWYFk86s— #AusOpen (@AustralianOpen) February 17, 2021
Россиянин одержал 19-ю победу подряд и продлил самую длинную беспроигрышную серию в своей карьере.
В полуфинале Медведев сыграет с победителем матча между Рафаэлем Надалем и Стефаносом Циципасом.
В другой полуфинальной игре встретятся россиянин Аслан Карацев и серб Новак Джокович.Спорт
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