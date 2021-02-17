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Медведев вышел в полуфинал Australian Open, обыграв Рублева

09:37, 17.02.2021
Медведев вышел в полуфинал Australian Open, обыграв Рублева
Фото: twitter.com/AustralianOpen

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл в трех сетах соотечественника Андрей Рублева в четвертьфинале турнира Australian Open.

По ходу второй партии Рублев начал испытывать проблемы со здоровьем. С середины второго и начала третьего сета Медведев взял 8 геймов подряд. После этого Даниил успешно завершил матч убедительной победой — 7:5, 6:3, 6:2.

Россиянин одержал 19-ю победу подряд и продлил самую длинную беспроигрышную серию в своей карьере.

В полуфинале Медведев сыграет с победителем матча между Рафаэлем Надалем и Стефаносом Циципасом.

В другой полуфинальной игре встретятся россиянин Аслан Карацев и серб Новак Джокович.

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