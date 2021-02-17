Карацев сыграет с Джоковичем в четверг в полуфинале Australian Open
Определился соперник российского теннисиста Аслана Карацева по полуфинальному матчу на турнире Australian Open.
В полуфинале россиянин сыграет против 17-кратного чемпиона «Больших шлемов» Новака Джоковича. В четвертьфинале серб обыграл немца Александра Зверева (6:7, 6:2, 6:4, 7:6).
Встреча Карацева с Джоковичем пройдет в четверг, в 11:30 по московскому времени. В другом полуфинале встретятся победители пар Рублев — Медведев и Надаль — Циципас.
Serbian delight @DjokerNole advances to his 9th #AusOpen semifinal.#AO2021 pic.twitter.com/59WWPzThwB— #AusOpen (@AustralianOpen) February 16, 2021
Напомним, 27-летний Карацев впервые в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема», обыграв в четвертьфинале болгарина Григора Димитрова. Подробнее об этом, а также о двух других представителях России, оставшихся на Australian Open, читайте в материале «Реального времени».Спорт
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