В РФ создали датчик для выявления опасного водителя — в его приобретении заинтересован КАМАЗ

Фото: Максим Платонов

В России разработали устройство для определения различных заболеваний в организме водителя. Данный программно-аппаратный комплекс планируется встраивать в рули автомобилей, заявили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

«В настоящее время наша компания ведет собственную разработку данной системы, имеет соответствующее соглашение с ПАО «КАМАЗ», которое заинтересовано в приобретении до 2 тыс. единиц устройств ежегодно», — цитирует ФАН генерального директора компании-разработчика Александра Лукьянова.

Фото: realnoevremya.ru

Многофункциональный аппаратно-программный комплекс помимо датчика включает в себя устройство со специальным программным обеспечением. Система получает данные в течение 35 секунд, диагноз ставится в течение 5 минут, а на комплексное исследование потребуется до часа.

Напомним, МВД России прописало несколько десятков требований к безопасности автомобиля при прохождении техосмотра. Так, автобусы должны быть оснащены тахографом или устройством регистрации режима труда и отдыха водителей. Правила техосмотра автомобилей изменяются с 1 марта.



Дарья Пинегина