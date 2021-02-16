МВД представило требования к безопасности автомобиля при прохождении ТО

МВД России прописало несколько десятков требований к безопасности автомобиля при прохождении техосмотра. Об этом пишет ТАСС.

Пройти техосмотр нельзя будет, если в автомобилях подтекла тормозная жидкость, нарушена герметичность трубопроводов или затруднен поворот рулевого колеса. Также будет проверяться стояночный тормоз, суммарный люфт в рулевом управлении, целостность лобового стекла и наличие ремней безопасности.

Фото: realnoevremya.ru

Также, согласно документу, на лобовом стекле допускаются небольшие трещины, которые не мешают обзору. Но если трещина очень большая и со стороны водителя — автомобиль не допустят к техосмотру. Диагностическую карту нельзя будет получить, если места для сиденья в транспортном средстве, согласно конструкции автомобиля, не оборудованы ремнями безопасности, которые не должны иметь дефектов.

Автобусы должны быть оснащены тахографом или устройством регистрации режима труда и отдыха водителей. Правила техосмотра автомобилей изменяются с 1 марта. Диагностические карты машин, при оформлении которых не был проведен технический осмотр, с этой даты аннулируют. Карты будут действовать 5 лет.



Ранее сообщалось, что с 1 июня текущего года МВД РФ планирует ввести новый перечень нарушений, при которых нельзя будет использовать транспортное средство. Одно из новшеств — запрет на езду на летней резине зимой, а на зимней — летом.



В декабре в России вступили в силу изменения в водительских удостоверениях и паспортах транспортного средства (ПТС).



В середине января СМИ рассказали о планах Минцифры РФ провести в этом году эксперимент по замене водительского удостоверения и СТС мобильным приложением с QR-кодом. Регионами, где опробуют новую систему, могут быть Москва, Подмосковье и Татарстан.



Татьяна Леухина