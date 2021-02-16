В Ново-Савиновском районе Казани ряд домов остался без света — по словам очевидцев прогремел взрыв

В Ново-Савиновском районе Казани сразу несколько домов остались без света. Как сообщили «Реальному времени» очевидцы, в районе 20.40 на улице прогремел взрыв.

Без электроэнергии остались дома по улице Мусина (№70, 72, 74, 78) и Чуйкова.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану «Реальному времени» сообщили, что информация об отключении света в домах Ново-Савиновского района поступает, но о чрезвычайных ситуациях на данный момент ничего неизвестно.

Татьяна Демина